Ligue 1 : Antonetti clash violemment Yoan Cardinale !

Ce samedi, Metz et Nice s’affrontaient pour la dix-neuvième journée de Ligue 1. En manque de points ces dernières semaines, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager au terme d’un match plutôt serré (1-1) et où une décision d’arbitrage a rendu fou Frédéric Antonetti.

La suite après cette publicité

18ème minute de jeu. Les Messins concédaient l’ouverture du score sur penalty, après une main du défenseur Kouyaté. Une décision validée par le VAR et qui n’a pas du tout plu à l’ancien entraîneur de Rennes, qui s’est plaint auprès de l’arbitre. Le deuxième gardien niçois, Yoan Cardinale, a alors réagi, ce qui a laissé place à un clash plutôt violent entre les deux hommes. Des scènes captées par les caméras de *Téléfoot*. « Explique-moi ce que tu as vu de là. Eh ferme-là ! Espèce de bidon que tu es ! Espèce de bidon. Il a tout vu de là. Putain ça me tue les équipes comme ça. Qu’est-ce que tu as vu toi ? Va dans le kop sud toi, au lieu d’être joueur. Va dans le kop sud, c’est ta place. » a lancé l’entraîneur de 59 ans avant de clasher une nouvelle fois Cardinale. « Espèce de cloche. T’es la risée de la France ! Va t’acheter un cerveau. Tu discutes avec moi ? Je ne vais pas m’abaisser à ça » A défaut d'être sur le terrain, le spectacle était visiblement sur le banc de touche.