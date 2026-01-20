Wahbi Khazri intègre le staff de la Tunisie

Après une Coupe d’Afrique des Nations décevante, la Tunisie veut repartir du bon pied. Pour cela les Aigles de Carthage comptent sur leur nouveau sélectionneur Sabri Lamouchi. Ce dernier a dévoilé son staff ce mardi.

Ainsi, il sera épaulé par Michael Hefele (entraîneur adjoint), Olivier Pedemas (entraîneur des gardiens) et Cédric Blomme (préparateur physique). Il pourra aussi s’appuyer sur Wahbi Khazri (34 ans), nommé responsable du département analyse.