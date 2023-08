Tottenham a déjà trouvé le remplaçant d’Harry Kane

La suite après cette publicité

Un traître. Pour l’Inter Milan et ses supporters, Romelu Lukaku (30 ans) leur a planté un couteau dans le dos. De retour l’été dernier en Lombardie sous la forme d’un prêt après un come-back raté à Chelsea, le Belge discutait avec les dirigeants milanais afin de rester définitivement. Réticents au départ, les patrons nerazzurri ont échangé avec les Blues, qui voulaient et veulent encore absolument le vendre. Tous les voyants étaient donc au vert et on se disait qu’il faudrait juste que tout monde se mette d’accord.

Ciao la Juve ?

Mais ça, c’était avant de savoir que Big Rom discutait aussi avec la Juventus. Le tout, dans le dos de l’Inter. Cela a été très mal perçu par les tifosi et le club qui n’ont pas apprécié son rapprochement avec le rival turinois. Même chose pour ses anciens coéquipiers, dont Lautaro Martinez. «La saga Lukaku ? J’ai été déçu par Romelu, c’est la vérité. J’ai essayé de l’appeler, ces derniers jours de chaos, mais il ne m’a jamais répondu, comme il l’a fait avec mes autres coéquipiers. Après toutes ces années et beaucoup de choses vécues ensemble… J’étais déçu. Mais bon, c’est son choix. Je lui souhaite le meilleur.»

On pensait que ce serait sous le maillot bianconero. Désiré par Massimiliano Allegri, Lukaku devait arriver pendant que Dusan Vlahovic rejoindrait Chelsea. Mais cette opération n’a pas abouti pour le moment. Et elle pourrait bien ne pas aller au bout, d’autant que les supporters piémontais ne sont pas pour la venue de l’ancien buteur de Manchester United. Ils ont récemment déployé une banderole hostile devant le Juventus Stadium. «Lukaku reste à Milan, on a déjà un deuxième gardien», a-t-on pu lire. Indésirable à l’Inter comme à Turin, le Diable Rouge est toujours en quête d’un point de chute.

Lukaku pour remplacer Kane

Ce lundi, la Gazzetta dello Sport explique qu’il a fait son retour à Cobham, le centre d’entraînement de Chelsea. Il s’entraîne et garde le rythme en attendant d’aller relever un nouveau challenge. Car une chose est sûre, Lukaku et les Blues sont d’accord pour se séparer. L’attaquant, qui ne veut pas rejouer chez les Londoniens, n’entre pas dans les plans de Mauricio Pochettino. Il n’est pas non plus emballé à l’idée de rejoindre l’Arabie saoudite pour le moment. Ce, malgré des approches. Mais la porte n’est pas totalement fermée selon la GdS.

Un média qui dévoile ce lundi qu’un nouveau club est entré dans la danse. Il s’agit de Tottenham. Les Spurs sont en quête d’un avant-centre depuis le départ de leur buteur Harry Kane au Bayern Munich. Son prix, à savoir 45 millions d’euros, ses qualités et son expérience en Premier League sont appréciés par le club de Daniel Levy. Même si Lukaku ne souhaite pas retourner en Angleterre dans l’idéal et ne veut pas faire une croix sur un gros salaire, il étudie cet intérêt assez sérieusement. Les Spurs vont devoir le convaincre ainsi que Chelsea, qui renforcerait un rival londonien. Mais la GdS explique que les deux clubs discutent déjà. Affaire à suivre…