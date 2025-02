Le gros coup de gueule de la PL contre la CdM des Clubs

La Coupe du Monde des Clubs a encore ses détracteurs. À quatre mois du lancement de cette nouvelle compétition (15 juin-13 juillet) qui aura lieu aux Etats-Unis, certains championnats n’ont toujours pas accepté l’idée d’un calendrier à rallonge. C’est par exemple le cas de la Premier League, compétition nationale la plus puissante du monde. Son directeur du footall, Tony Scholes, a fait part à The Telegraph de ses inquiétudes en matière de santé pour les joueurs mais ce n’est pas tout. Selon lui, la FIFA a organisé une compétition dont personne n’a voulu. C’est bien pour cela qu’il ne modifiera pas le calendrier anglais. «Pourquoi ajuster notre compétition alors que la FIFA a imposé une compétition avec laquelle nous ne sommes pas d’accord ?» démarre le dirigeant.

«Nous avons étudié la question. Cette compétition nous est imposée par la FIFA… C’est un élément. Mais le plus important, c’est que nous ne pouvons tout simplement pas. Le calendrier est serré au maximum en ce moment. Et nous ne pouvons pas nous permettre de retarder le début de la saison» insiste-t-il. Scholes glisse également un tacle à l’UEFA pour sa réforme de la Ligue des Champions, qui alourdit, elle aussi, les calendriers. «Elle a ajouté les barrages à élimination directe. Manchester City joue deux matchs supplémentaires en phase de groupes, deux matchs supplémentaires en barrages à élimination directe, six, voire sept matches en Coupe du Monde des Clubs. Cela fait donc potentiellement 10 matches supplémentaires cette année. Le calendrier est étiré au maximum. C’est allé trop loin. Nous faisons tout notre possible pour que le calendrier soit le plus raisonnable possible dans une situation qui n’est pas de notre fait et qui est incroyablement difficile à gérer pour nous.»