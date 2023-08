Levi Colwill prolonge avec Chelsea

C’était dans l’air, c’est désormais officiel ! Chelsea vient d’annoncer la prolongation de Levi Colwill. La pépite anglaise des Blues a signé un nouveau contrat de six ans, avec une option pour une année supplémentaire, pour un total de sept ans en tout. «Son parcours de l’académie à la première équipe témoigne de son talent, de son dévouement et de sa détermination. Tout le monde au club est maintenant impatient de le voir s’épanouir à Stamford Bridge dans les saisons à venir», peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué du club londonien. Le joueur de 20 ans devra maintenant confirmer et répondre aux attentes placées en lui par le club londonien.

Après un prêt réussi à Brighton, lors duquel il est devenu un joueur clé sous la houlette de Roberto De Zerbi, Levi Colwill a rejoint tardivement ses coéquipiers de Chelsea actuellement en tournée de pré-saison en raison de sa campagne victorieuse avec l’Angleterre plus tôt cet été lors de l’Euro des moins de 21 ans. Le défenseur anglais a d’ailleurs activement participé à la première édition de la Premier League Summer Series, y compris lors de la victoire 4-3 contre son ancienne équipe de Brighton. Un tournoi remporté par les Blues à l’issue d’un dernier succès acquis face à Fulham.

