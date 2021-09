Cristiano Ronaldo libéré par le Portugal

La planète football a encore vécu une soirée exceptionnelle ce mercredi soir. Avec ses 110e et 111e buts en 180 matches sous le maillot du Portugal, Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur en sélection, doublant l'iranien Ali Daei. À 36 ans, CR7 détient aussi les records de meilleur buteur de la Ligue des champions (135), de l’Euro (14), des sélections européennes (84) ou encore du Real Madrid (450). Un nouveau record pour le quintuple Ballon d'Or, qui a récemment fait son grand retour à Manchester United. Si cette nouvelle performance de haute volée a permis aux siens d'arracher la victoire face à la République d’Irlande (2-1) lors des éliminatoires de la Coupe du monde, elle a malgré tout débouché sur la suspension du Portugais, averti pour avoir enlevé son maillot lors du second but.

Conséquence directe du carton jaune reçu par l’arbitre slovène Matej Jug : Cristiano Ronaldo est suspendu pour le voyage de mardi soir en Azerbaïdjan. Dans un communiqué publié sur le site officiel de la Fédération portugaise de football, la star portugaise a ainsi été autorisée à quitter la sélection : «Cristiano Ronaldo a été dispensé de la scène de l’équipe nationale ce jeudi». La libération de Ronaldo signifie qu’il manquera également le match amical de samedi contre le Qatar, hôte de la Coupe du monde, en Hongrie. Malgré tout, aucune date n'a été donnée concernant son retour effectif à Manchester United.

