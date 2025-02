Venise : ça tombe à l’eau pour Wissam Ben Yedder

C’était pratiquement bouclé, et l’attaquant français était même déjà sur place, ayant assisté au match de Venise face à la Roma ce week-end. Seulement, ces dernières heures, on a aussi appris via les médias italiens qu’en interne, les dirigeants avaient encore quelques réserves à cause des affaires extra-sportives du joueur, impliqué dans des affaires de violences psychologiques et ayant fait une cure de désintoxication en septembre.

La suite après cette publicité

Et ce jeudi soir, Sky Italia explique que les propriétaires de Venise ont finalement décidé de ne pas faire signer Ben Yedder à cause des raisons citées ci-dessus. L’attaquant de 34 ans va donc devoir se trouver un nouveau point de chute…