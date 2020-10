OM : l'AC Milan a programmé l'opération Thauvin

Après une saison 2019/2020 ponctuée par une longue absence due à une blessure à la cheville et un arrêt forcé en raison de la pandémie de coronavirus, Florian Thauvin (27 ans) peut enfin rejouer au football. Et très rapidement, l’ailier de l’Olympique de Marseille a donné raison à André Villas-Boas qui se félicitait de récupérer enfin une arme offensive dont il n’avait toujours pas pu profiter depuis son arrivée sur la Canebière.

Auteur de 2 buts et de 3 passes décisives en 6 matches de Ligue 1, l’ancien Bastiais est l’attaquant le plus décisif de l’OM. Une excellente nouvelle donc, à l’heure où la formation phocéenne se fait une joie de retrouver l’ivresse de la Ligue des Champions. Sauf qu’en coulisse, la direction phocéenne sait que tout n’est pas rose avec le natif d’Orléans. La raison ? Un contrat courant jusqu’en 2021 et toujours pas prolongé. Un sérieux problème.

Milan va revenir à la charge

A l’heure où l’OM compte ses sous, imaginer Thauvin partir gratuitement l’été prochain est un cauchemar pouvant rapidement se transformer en réalité. A partir du mois de janvier, le joueur sera autorisé à négocier avec le club de son choix. Récemment, le principal intéressé avait clairement mis la pression à l’OM en faisant part de son étonnement concernant la gestion de son avenir. Le champion du monde 2018 avait également souligné que retenter sa chance à l’étranger (après son passage à Newcastle) était un scénario plausible. Et ça n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd.

Il Corriere dello Sport révèle en effet que l’AC Milan suit attentivement le cas Thauvin. Mieux, le club lombard souhaite remettre à janvier les opérations qu’il n’a pas pu concrétiser durant ce mercato estival-automnal. Et ce dossier en fait partie puisque le quotidien révèle que Thauvin a été proposé aux Rossoneri quelques jours avant la fin du marché. Une rencontre au siège milanais aurait même eu lieu afin d’évoquer le futur contrat du joueur. Et si l’affaire ne s’est au final pas faite, Milan compte revenir à l’assaut en janvier, avec l’intention de convaincre le Marseillais de débarquer gratuitement l’été prochain. L’OM est donc prévenu, d’autant qu’avec les coups Ibrahimovic, Tonali ou encore Kalulu, l’AC Milan a démontré qu’il savait redevenir attractif malgré la concurrence.