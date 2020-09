OM : Florian Thauvin s'étonne de la gestion de son avenir

Ses interventions médiatiques se font rares. Gravement blessé à la cheville droite en septembre 2018, Florian Thauvin renait de ses cendres. Déjà buteur à deux reprises cette saison avec l'OM face à Brest et au PSG, l'ailier droit olympien espère enchaîner sans pépin physique et briller pour sa dernière année de contrat à Marseille. Car c'est ici que se trouve le paradoxe. Indispensable avant sa blessure au sein du onze marseillais, Thauvin peut se retrouver libre de tout contrat en juin prochain. Une situation qui ne correspond pas à ce que l'intéressé incarne sur le pré ou aux yeux de son entraîneur André Villas-Boas. Ce contexte si particulier peut interpeller. Comment un joueur du calibre de Florian Thauvin n'a pas encore prolongé son bail à l'OM au contraire de Dimitri Payet par exemple?

Dans une interview accordée à l'Equipe, le champion du monde 2018 a accepté d'aborder sa situation personnelle. Avec franchise, et la volonté d'envoyer un message clair à sa direction. Si le principal protagoniste se focalise sur une saison importante aussi bien pour lui que pour l'OM avec le retour de la Ligue des champions, ce dernier n'occulte pas son avenir. Et à 27 ans, l'ancien Bastiais se trouve à un tournant de sa carrière. Les négociations ont-elles démarré avec l'OM pour une éventuelle prolongation ? L'international français ne nie pas que celle-ci génère clairement un flou artistique au sein de la direction olympienne... « Il y a eu simplement une prise de contacts. Pablo Longoria a repris en main mon dossier. Il connaît très bien mon agent, il avait été en contact avec lui la saison dernière car il me voulait à Valence. Je les laisse gérer, » lâche peu loquace l'attaquant phocéen.

Florian Thauvin n'a pas peur de tenter encore sa chance à l'étranger

Entre incrédulité et désarroi, l'intéressé concède volontiers être étonné par la tournure des événements. Un dossier à la tournure surprenante qui provoque une certaine frustration chez le natif d'Orléans. « Ça m'étonne qu'on se retrouve dans une position comme celle-ci. Je ne suis pas là pour régler mes comptes. Si je me permets de vous dire que cela m'étonne, c'est parce que je l'ai déjà dit à mon président. J'estime que c'est un dossier qui aurait dû être réglé il y a longtemps, qu'un joueur dans ma position ne doit pas se retrouver dans cette situation aujourd'hui. Cela aurait dû être réglé tout de suite après la Coupe du monde 2018. Après, chacun a sa façon de travailler, et je respecte tout le monde. » Face à ce scénario rocambolesque, Florian Thauvin ne s'en cache pas, il songe à quitter l'Olympique de Marseille libre comme l'air. Mais le numéro 26 marseillais souhaiterait éviter une telle issue pour son avenir.

Deux options s'offrent à lui, poursuivre l'aventure à l'OM si un accord est trouvé avec les dirigeants pour une prolongation, ou s'envoler vers d'autres cieux à l'étranger. « Je vais étudier les deux options. Premièrement, il y a l'aspect sportif. Quel est le projet sportif à l'OM ? Quels seront les objectifs du club ? Quelle est l'importance qu'on me donnera dans ce projet ? Ferai-je partie des joueurs majeurs de l'équipe ? Voudra-t-on construire avec moi, autour de moi ? Quelles responsabilités me donnera-t-on ? J'ai envie d'être au coeur du projet, qu'on me fasse confiance, qu'on me donne des responsabilités. Parce que j'ai prouvé sur le terrain, parce que j'ai de l'ancienneté au club, parce que j'ai l'expérience aujourd'hui pour assumer. L'autre domaine est financier. À 27-28 ans, en général, les joueurs partent à l'étranger pour signer un gros contrat qui leur permettra d'assurer leur avenir et leur vie. Je devrai faire un mix des deux, et je ferai le choix le plus cohérent pour la suite de ma carrière sportive et de ma vie personnelle. » Les prochaines semaines s'annoncent décisives pour l'avenir de Florian Thauvin à l'OM...