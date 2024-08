Ça se tend sérieusement entre Sadio Mané et Al-Nassr

Durant plusieurs années, Sadio Mané a fait le bonheur de Liverpool. Un club où il a formé un trio magique avec Mohamed Salah et Roberto Firmino. Mais le Sénégalais a décidé de changer d’air en 2022. Direction le Bayern Munich pour découvrir un nouveau club et un nouveau football. Sauf que l’aventure de Mané en Bavière ne s’est pas du tout passée comme il l’avait imaginé. Rapidement blessé, il a manqué une partie de la saison. Une fois de retour, il a souvent pris place sur le banc. Une situation difficile à vivre pour l’attaquant, qui a fini par vriller après un match de Ligue des champions face à Manchester City. En effet, il a eu une très grosse altercation avec Leroy Sané.

Mis à l’écart puis réintégré, il a écopé d’une amende de la part de son club. Une fois la saison finie, les pensionnaires de l’Allianz Arena lui ont montré la porte de sortie. Le Sénégalais, qui voulait initialement rester, a accepté la décision de sa direction avant de rejoindre finalement Al-Nassr en Arabie saoudite. Là-bas, il a terminé la saison avec un bilan correct de 19 réalisations et 11 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues. En revanche, son intégration n’a pas été parfaite puisque ses relations avec la superstar Cristiano Ronaldo ne sont pas très bonnes. Pour cette raison, le club basé à Riyadh a décidé d’ouvrir la porte au départ de Sadio Mané, comme révélé par nos soins.

Sadio Mané est furieux

Nous vous avons d’ailleurs précisé qu’Al-Nassr a proposé son joueur à plusieurs écuries et que des négociations ont été entamées avec Al-Ittihad. Mais il reste encore plusieurs obstacles à franchir pour que cette opération aille à son terme. Ce jeudi, Arriyadiyah explique que les deux écuries de Saudi Pro League ne s’entendent pas concernant les détails financiers de ce deal. Al-Ittihad, qui privilégie un prêt d’une saison, a proposé à Al-Nassr de ne prendre en charge que 5 millions d’euros du salaire annuel du footballeur, qui est de 40 millions d’euros. Le club de CR7 n’est pas d’accord et espère que l’écurie entraînée par Laurent Blanc paye la moitié du salaire du Sénégalais.

Les discussions sont toujours en cours sur ce point précis. Si tout ce petit monde réussit enfin à se mettre d’accord, il restera à faire le plus difficile : convaincre Sadio Mané. Car selon Arriyadiyah, qui a contacté l’entourage proche du joueur, le footballeur de 32 ans veut absolument rester à Al-Nassr. Le média saoudien explique d’ailleurs que le Sénégalais est très en colère et remonté contre son club, car il a été proposé à Al-Ittihad à son insu. Il ne compte pas du tout faciliter la vie de l’écurie de Riyadh et s’en aller, lui qui a accepté de rejoindre il y a maintenant une année. Les mercatos se suivent et se ressemblent décidément pour Sadio Mané.