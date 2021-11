FC Nantes : Ludovic Blas admiratif de Kylian Mbappé et Lionel Messi

Alors que le FC Nantes se déplace sur la pelouse du Parc des Princes, ce samedi à 17 heures, pour y affronter le PSG, Ludovic Blas s'est confié sur ses performances individuelles et le début de saison des Canaris dans un entretien publié, aujourd'hui, par Le Parisien. Un échange au cours duquel le meilleur buteur du club nantais (6 buts en 12 matches de L1) a également évoqué les cas Kylian Mbappé, avec qui il partageait sa chambre lors de l'Euro 2016 remporté par les Bleuets, et Lionel Messi. Deux stars que le Nantais devrait retrouver à l'occasion de la 14e journée.

«Kylian Mbappé ? On se parle de temps en temps, je l’ai félicité plusieurs fois pour ce qu’il est en train de faire pour le football. Il m’avait déjà impressionné quand il est arrivé avec nous en équipe de France. Il a continué à travailler et ce qu’il arrive à faire maintenant, à ce niveau, ne me surprend pas du tout», a ainsi déclaré Blas avant de dresser un portrait très flatteur du sextuple Ballon d'Or : «c’est fort de jouer contre ces joueurs-là. Moi, je fais ce métier pour ça, pour aller plus haut et jouer contre les plus grands. Il est venu en France, c’est tout bénef. C’est particulier de se retrouver en face de lui car c’est le meilleur joueur du monde. C’est un exemple, quelqu’un de humble, qui sait ce qu’il fait, qui est sûr de ses qualités. Il est irréprochable. Quand on est le meilleur joueur du monde, ce n’est pas pour rien, il faut s’inspirer de ce qu’il fait pour le football depuis plusieurs années.» Les intéressés apprécieront.

