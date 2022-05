JT Foot Mercato : le PSG sort l'artillerie lourde !

La suite après cette publicité

Le PSG va enflammer le mercato

Les grands changements dans l'effectif parisien promis par Leonardo sont en train de se dessiner, notamment du côté des arrivées avec plusieurs nouvelles pistes. D'après O Jogo, le PSG voit Darwin Núñez comme le digne héritier du génie français. Selon le quotidien portugais, il est la priorité du PSG qui prépare un chèque de 120 M€ pour craquer le Benfica. Les dirigeants parisiens sont toujours dans la course pour faire signer Aurélien Tchouaméni, même si d'après nos informations, c'est plutôt Liverpool qui tient la corde. Toujours au milieu, Paris serait toujours en embuscade sur le dossier De Jong et serait venu aux renseignements. C'est un peu la même chose pour Paul Pogba, lui aussi est pisté depuis longtemps par le PSG. Il y a quand même une petite différence de prix. La Pioche serait libre de tout contrat cet été. Autre français à être suivi par le club de la capitale : Nordi Mukiele. Enfin, Sarabia pourrait faire son grand retour à la capitale. Ses bonnes performances au Sporting en prêt ont attiré notamment l'intérêt de l'Atlético Madrid, sauf que Paris voudrait le faire revenir. Leonardo lui aurait promis une vraie opportunité la saison prochaine.

Griezmann fait le point

En Espagne, Antoine Griezmann a fait un premier bilan de son come-back sous le maillot des Colchoneros. Le Français a été plutôt honnête au moment de faire son autocritique : «jusqu'à ma blessure, j'étais très bien. Ensuite, j'ai eu une période difficile, en ne pouvant pas m'entraîner ou jouer. Après la blessure, me voilà en train d'essayer de retrouver mon meilleur niveau. Je n'ai pas marqué de buts et l'équipe en a raté, moi aussi, mais je travaille toujours pour l'équipe, devant ou en défense. Marquer des buts, ça reviendra. J'ai ma part de responsabilité dans les mauvais résultats et je l'assume.»

Chelsea lance sa nouvelle ère

Du côté de l'Angleterre, Chelsea a récemment officialisé l'arrivée du nouveau repreneur, Todd Boehly, à la tête d'un important consortium. Les nouveaux propriétaires seraient prêts à mettre la main à la poche. C'est en tout cas ce qu'à avoué un certain Daniel Finkelstein, qui sera présent au sein du conseil d'administration une fois le club définitivement acheté. «La vérité est qu'il y a beaucoup d'argent derrière la candidature de Todd Boehly. Il y aura beaucoup d'investissements dans le club, mais l'argent sera également investi à bon escient», a-t-il affirmé. Une bonne nouvelle pour les fans de Chelsea. Elle devrait également rassurer Thomas Tuchel qui a vu plusieurs joueurs cadres faire leurs valises, ou qui sont en instance de départ. Les Blues devraient donc investir massivement sur le marché des transferts.