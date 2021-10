FC Barcelone : le groupe convoqué face à Valence

Le FC Barcelone a dévoilé le groupe convoqué par son entraîneur Ronald Koeman pour la réception de Valence ce dimanche soir (21h) pour la première au Camp Nou sans jauge de spectateurs. L'occasion pour les Blaugranas de se relancer après le revers subi à Benfica en Ligue des Champions juste avant la trêve internationale et de se rapprocher le plus possible du podium. Actuellement, le Barça est neuvième (12 points) avec un match en moins à jouer face au Séville FC, provisoirement à cinq points de l'Atlético (3e, 17 pts) et du Real Madrid (2e, 17 pts), talonnant la Real Sociedad (20 pts), leader du championnat.

Deux bonnes nouvelles pour l'entraîneur néerlandais : le retour après blessure du jeune latéral gauche Alejandro Balde ainsi que la première apparition du buteur argentin Sergio Agüero. Les deux joueurs ont reçu l'aval du staff médical après des tests à l'entraînement. Autre retour de l'infirmerie catalane : Jordi Alba. Le latéral et vice-capitaine avait été absent de la défaite à Lisbonne et de la sélection espagnole de Luis Enrique. Les deux attaquants Martin Braithwaite et Ousmane Dembélé sont toujours blessés.