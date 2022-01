Gerard Piqué se moque d'Unai Emery sur Twitter

La suite après cette publicité

Le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué a fait une nouvelle fois parler de lui sur les réseaux sociaux dimanche. Après avoir répondu a ses détracteurs samedi, le Blaugrana en avait cette fois après Unai Emery. Cela parce que le coach de Villareal est revenu, après le nul de son équipe face à l’Atletico Madrid (2-2) dimanche, sur le but refusé à Dani Parejo pour une main en faisant mention d’une main non sanctionnée de Gerard Piqué lors du match entre Villareal et Barcelone de novembre dernier. «Ce qui était un vrai penalty, ce sont les mains de Piqué. Même si lui disait que non. Et hier, je parlais aussi des tweets du match Real Madrid-Valence. Il se lance dans d'autres matchs. Il doit être sincère et ne pas embrouiller les gens. » a déclaré après le match le technicien basque en taclant également la communication du Barcelonais.

Une attaque qui a valu au coach du sous-marin jaune, une réponse cinglante de la part du Catalan qui a notamment mentionné la remontada du Barça face au PSG (6-1) en 2017, lorsque Emery était alors le banc parisien. «C'est une personne qui, trois ans après, se plaignait toujours de l'arbitre du 6-1, a lancé l’international espagnol. Passe à autre chose, Unai.» a répondu l’international espagnol via un tweet.