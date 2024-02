L’OL peut encore croire en l’arrivée de Saïd Benrahma !

L’OL est sonné. Seizième de Ligue 1 et en grande souffrance depuis le début de la saison, le club présidé par John Textor avait décidé de montrer les crocs lors de cette fenêtre hivernale. Après avoir bouclé les arrivées de Malick Fofana, Gift Orban, Nemanja Matic ou encore Orel Mangala, les hautes sphères lyonnaises comptaient bien finir ce mois de janvier en beauté en s’offrant Saïd Benrahma (28 ans). Oui mais voilà, si tous les voyants étaient au vert pour un prêt de 5 millions d’euros assorti d’une option d’achat de 15 M€, le deal a finalement capoté dans les ultimes secondes du mercato. La raison ? West Ham n’a pas envoyé les documents nécessaires dans les temps alors que l’Olympique Lyonnais avait, de son côté, «saisi toutes les données administratives sur la plateforme dédiée de la FIFA (FIFA TMS)».

West Ham reconnaît des problèmes de dernière minute !

Dans l’incompréhension, l’OL ne tardait pas à exprimer sa frustration par le biais d’un communiqué officiel. «Ce 2 février, l’Olympique Lyonnais regrette vivement l’échec du transfert de Saïd Benrahma, pour des raisons indépendantes de sa volonté, et remet en question le comportement de West Ham qui n’a pas réussi à finaliser les procédures administratives requises malgré tous les accords conclus». Réponse des Hammers quelques heures plus tard : «West Ham United peut confirmer que l’accord du dernier jour du mercato pour que Saïd Benrahma rejoigne l’Olympique Lyonnais n’a pas été conclu avant la date limite, l’accord ne pouvant être conclu avant 23 heures». Une réponse assez floue qui ne devrait logiquement pas clôturer ce dossier rocambolesque.

West Ham a fait capoter un autre transfert…

Dans cette optique et comme annoncé par L’Equipe, l’OL envisage d’ores et déjà un recours devant la FIFA pour obtenir gain de cause. Pour rappel, West Ham a également bloqué le départ de Pablo Fornals au Real Betis, expliquant avoir été victime d’un bug informatique l’ayant empêché d’enregistrer les documents nécessaires. Ce vendredi et quelques heures après l’annonce choc de ce deal avorté, le quotidien français revient, malgré tout, sur les solutions envisageables pour les Gones afin de tenter de faire valider a posteriori le transfert de l’attaquant algérien. Et la formation entraînée par Pierre Sage a des raisons d’y croire. Ainsi, L’Equipe affirme, à ce titre, que la LFP confirme, de son côté, que l’OL a bien tout fait dans les règles de l’art. «L’OL a bien transmis tous les documents nécessaires, mais West Ham n’a pas saisi toutes les données du transfert», indique l’instance du football français.

L’OL peut y croire mais…

Reste désormais à évoquer la procédure à suivre pour l’OL. Dans les heures à venir et pour espérer s’offrir Saïd Benrahma, les dirigeants lyonnais vont donc devoir saisir les services juridiques de la FIFA et demander un délai de grâce. Pour appuyer cette demande, l’OL sera dans l’obligation de présenter un dossier complet prouvant que tous les documents étaient signés et qu’il ne s’agissait, finalement, que d’une négligence administrative de West Ham. Interrogé à ce sujet, David Moyes, l’entraîneur des Hammers, a d’ailleurs confirmé ce scénario. «Il semblerait que nous ayons eu quelques problèmes de dernière minute avec les documents administratifs (pour Benrahma)», avant d’afficher son optimiste pour le deal concernant Fornals et le Real Betis. «Je pense qu’il reste une chance que le transfert de Pablo soit validé». Si la partie n’est donc pas totalement terminée et que l’OL a encore ses chances, certains précédents prouvent que le club rhodanien est encore loin du but…

Pour rappel, le Paris Saint-Germain avait également subi ce type de scénario lors du mercato hivernal 2023. Après une Coupe du monde 2022 au Qatar achevée à une superbe quatrième place avec le Maroc, Hakim Ziyech souhaitait, en effet, quitter Chelsea pour retrouver du temps de jeu. Oui mais voilà, si le club de la capitale française pensait avoir bouclé le prêt de l’ailier de 29 ans, les Blues en décidaient autrement. Après avoir envoyé un document erroné, puis non signé, à plusieurs reprises, la FIFA n’homologuait pas le deal, la date limite étant passée. Malgré un recours formulé par le champion de France en titre, la commission juridique de la LFP retoquait, de son côté, la demande parisienne et l’ancien joueur de l’Ajax, aujourd’hui prêté par les Blues à Galatasaray, restait à Londres. À l’OL, un tout autre dénouement est désormais espéré…