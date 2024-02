L’OL est fou de rage contre West Ham après l’échec du transfert de Saïd Benrahma !

Attendu à l’OL dans les dernières heures du mercato hivernal et alors que l’officialisation se faisait attendre, Saïd Benrahma (28 ans) ne rejoindra finalement pas le club rhodanien. Un énorme coup de théâtre provoquant la colère lyonnaise, qui n’a pas tardé à réagir par le biais d’un communiqué officiel. «Ce 2 février, l’Olympique Lyonnais regrette vivement l’échec du transfert de Saïd Benrahma, pour des raisons indépendantes de sa volonté, et remet en question le comportement de West Ham qui n’a pas réussi à finaliser les procédures administratives requises malgré tous les accords conclus», indique dans un premier temps l’actuel 16e de L1.

Par la suite, l’OL confirme également qu’un accord de transfert temporaire avait été trouvé et que le club avait obtenu l’approbation de la DNCG pour permettre au transfert de se dérouler de manière fluide et transparente. Oui mais voilà, si tous les voyants étaient au vert, le deal a finalement capoter. La raison ? West Ham n’a pas envoyé les documents nécessaires dans les temps «alors que l’Olympique Lyonnais avait saisi toutes les données administratives sur la plateforme dédiée de la FIFA (FIFA TMS), West Ham n’avait jamais lancé la moindre procédure technique de sa part, et cela malgré les relances répétées de l’OL et une communication téléphonique mutuelle continue».

L’OL envisage des procédures contre West Ham !

«En l’absence de cette action réciproque de la part du club anglais et suite à ce comportement incompréhensible, suscitant des interrogations, le certificat international de transfert ne pouvait pas être demandé avant l’heure de clôture», poursuit dans cette optique l’OL, échaudé par le comportement des Hammers. «L’Olympique Lyonnais regrette profondément cette situation et cette décision, démontrant un profond manque de respect de la part de West Ham envers l’Institution et le joueur». Un dossier qui ne devrait d’ailleurs pas en rester là puisque les Gones précisent que «le club se réserve le droit d’engager toutes les procédures appropriées nécessaires pour valider l’opération ultérieurement, et de tenir West Ham responsable si besoin est».

En attendant, Saïd Benrahma, auteur de 22 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, va lui retrouver les Hammers. Sollicité par de nombreux autres clubs cet hiver (l’Olympique de Marseille, Fulham ou encore Brentford), le joueur, qui n’a pas participé à la dernière Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie, devra également digérer ce dénouement malheureux. De son côté, l’OL, qui avait bouclé les arrivées de Malick Fofana, Gift Orban, Nemanja Matic ou encore Orel Mangala, doit finalement faire une croix sur sa dernière piste hivernale…