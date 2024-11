Roberto De Zerbi avoue que l’OM s’est un peu perdu

Avec 20 points pris après 11 journées de championnat, l’OM peut garder espoir de finir sur le podium, mais un peu moins à la première place, occupée par Paris et leader avec 9 points d’avance. Un retard conséquent qui peut en partie s’expliquer par les difficultés de Marseille à domicile : seulement 5 points en 5 matches, ce qui en fait la deuxième moins bonne équipe de L1 sur ses bases. Ce vendredi, Roberto De Zerbi s’est exprimé sur cette forme inégale, alors que son équipe est, en parallèle, la meilleure à l’extérieur. Il a aussi reconnu que ses joueurs, et lui, s’étaient un peu perdus parfois.

«Je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis réaliste. On peut faire mieux qu’à Nantes, mieux qu’à Montpellier. Mon équipe a les qualités pour mieux jouer à domicile, certes, mais aussi à l’extérieur. On s’est un peu perdus, surtout à domicile, des joueurs sont arrivés… On a perdu des joueurs à des moments cruciaux de l’année. Merlin n’a pas eu de continuité au niveau des compositions. On a du mal à être les mêmes, tant à domicile qu’à l’extérieur. C’est lié au caractère, au fait de jouer dans un stade aussi important que celui-ci. Si on va tous dans la même direction, on pourra surmonter les problèmes. Si on se laisse prendre par l’angoisse, ce sera plus dur. » Nouvel élément de réponse demain à Lens.

