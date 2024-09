L’aventure de Clinton N’Jie en Roumanie démarre très mal…

Parmi les joueurs de football qu’on associe à l’extérieur du pied, il y a Ricardo Quaresma, Luka Modric et Clinton N’Jie. Si les deux premiers maîtrisent ce geste à la perfection, le troisième avait totalement loupé une action en finale de la Ligue Europa 2018 avec l’Olympique de Marseille contre l’Atlético de Madrid (défaite 3-0). Et depuis ce moment sa carrière n’a fait que décliner. Auteur de débuts prometteurs à l’Olympique Lyonnais entre 2012 et 2015, se loupant ensuite à Tottenham lors de la saison 2015/2016, Clinton N’Jie avait su retrouver de la stabilité à l’Olympique de Marseille entre 2016 et 2019. Joueur d’appoint, l’attaquant camerounais avait finalement filé en Russie à l’été 2019 contre un chèque de 6 millions d’euros.

Un nouveau départ pour Clinton N’Jie

Resté trois ans au Dinamo Moscou, Clinton N’Jie se fera remarquer dès son arrivée en publiant malencontreusement une vidéo sur ses réseaux sociaux alors qu’il était en plein acte sexuel. Longuement critiqué en Russie pendant son passage décevant (6 buts et 4 offrandes en 66 matches), il est allé à l’été 2022 du côté de la Turquie et de Sivasspor. Une expérience également mitigée où il aura connu 72 apparitions pour 5 buts et 5 offrandes. Globalement titulaire, cela lui a permis d’être encore convoqué avec le Cameroun, notamment lors de la Coupe d’Afrique des Nations à l’hiver 2024 même s’il n’aura pas disputé la moindre minute de jeu.

Libre depuis cet été et la fin de son contrat avec Sivasspor, Clinton N’Jie était libre de s’engager où il le souhaite. Le joueur de 31 ans a finalement pu rebondir du côté de la Roumanie et du Rapid Bucarest le 11 septembre dernier. «Je suis heureux d’être ici, c’est un plaisir pour moi de rejoindre l’un des plus grands clubs de Roumanie. J’ai vu à quel point le club voulait que je vienne ici et c’était simple pour moi de prendre une décision. Heureux de commencer à travailler au Rapid» annonçait d’ailleurs le natif de Douala à son arrivée. Cinquième du championnat en 2023, sixième en 2024 et pour le moment huitième, le Rapid Bucarest connaît un début de saison assez mitigé.

Déjà un transfert polémique

Les Ciocănari sont d’ailleurs assez critiqués en Roumanie pour leur mercato. Assez ambitieux, ils ont tenté quelques coups comme les venues des internationaux roumains Alexandru Pașcanu et Cristian Manea, le buteur Timotej Jambor ou le milieu Jakub Hromada. Ils ont aussi signé librement l’attaquant gabonais Aaron Boupendza et donc Clinton N’Jie. Deux transferts assez critiqués. «Le Rapid fait une grosse erreur ! N’Jie et Boupendza sont deux vagabonds, le genre de joueurs qui manquent l’entraînement. Quand ils verront ce que Bucarest a à offrir… […] Ils savent qu’ils ont de la valeur, mais ils n’ont aucune pression, ils viennent pour l’argent, pour s’amuser, ils ne viennent plus pour le foot», a notamment déclaré le journaliste Narcis Drejan sur Gazeta Sporturilor.

Alors qu’il s’entraîne pour le moment avec le club roumain et qu’il dispose de son permis de travail, Clinton N’Jie ne peut pas encore jouer pour des raisons administratives. «Les démarches nécessaires ont été faites. Nous avons postulé et attendons. Le processus est en cours. Je ne peux pas dire combien de temps ça va durer, on verra», a notamment déclaré le président Viorel Moldovan, dans l’émission Footbal Club de Digi Sport. Interrogé par ProSport, l’actionnaire minoritaire Victor Angelescu ne s’attend pas à voir Clinton N’Jie jouer avant le 5 octobre prochain et encore, le processus pourrait durer trois semaines : «Ils (N’Jie et Boupendza) ne joueront pas contre Otelul Galati. Dans le cas de l’un d’eux, nous avons tous les documents, ils sont déposés. Nous espérons en avoir au moins un à Botoşani, sinon les deux seront certainement disponibles après la pause provoquée par les matches des équipes nationales.»