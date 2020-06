Liverpool : Loris Karius prêt à rester en tant que doublure d'Alisson

Déjà revenu à Liverpool alors que son prêt à Besiktas se terminait à l'issue de la saison, Loris Karius va-t-il rester dans le Merseyside ? En se référant à une interview donnée par le portier à Transfermarkt, il semblerait bien que oui. Le gardien allemand se sent bien à Liverpool, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2022 et où il est devenu la risée du football international après ses boulettes en finale de la Ligue des Champions 2018 contre le Real Madrid.

« Bien sûr, si je change de club, c'est pour jouer. Cela n'a aucun sens de dire que je quitte Liverpool pour un plus petit club et que je sois numéro deux », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas du tout dans une situation de pression. Je peux rester m'entraîner à Liverpool et être le numéro deux. Je suis actuellement dans le meilleur club du monde, je joue pour les titres, j'ai le plus haut niveau autour de moi tous les jours à l'entraînement. Je suis pleinement conscient que je suis bien placé pour être à Liverpool. J'ai de bonnes conditions là-bas », conclu-t-il. Reste à voir désormais la position de Liverpool dans ce dossier.