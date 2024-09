PSG : nouvelles rassurantes pour Gonçalo Ramos

Les soins se poursuivent, et dans un sens positif pour Gonçalo Ramos ! Blessé à la cheville dès la première journée de Ligue 1 contre Le Havre, l’attaquant du Paris Saint-Germain avait été contraint de déclarer forfait pour les trois prochains mois de compétition en raison «d’une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche», diagnostiquée par le corps médical du club de la capitale. Pris en charge par l’hôpital spécialisé Aspetar de Doha, consacré aux sportifs du monde entier, l’ancien buteur du Benfica a fait le point sur sa rééducation.

«Je n’ai plus de douleur ! Je commence avec un peu de physiothérapie et quelques exercices pour mes jambes, car j’ai besoin de travailler autour de la blessure pour la renforcer. Ensuite, je fais maintenant un peu de travail cardio et de renforcement», a détaillé l’international portugais dans une vidéo publiée sur le compte X de la clinique qatarie.