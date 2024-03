Julien Stéphan prolonge avec Rennes

Arrivé en novembre dernier pour remplacer Bruno Genesio, Julien Stéphan a réussi à redresser le Stade Rennais. Huitièmes à quatre points des places qualificatives en Ligue des Champions, les Bretons entendent continuer sur leur lancée et terminer fort leur saison. Des performances qui ont poussé le club rouge et noir à prolonger Julien Stéphan de deux ans.

«Ancien éducateur de l’Académie Rouge et Noir pendant six ans, coach de l’équipe première entre 2018 et 2021, et de retour sur le banc rennais depuis le 19 novembre, Julien Stéphan s’est engagé jusqu’en juin 2026», peut-on lire dans un communiqué.