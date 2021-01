LOSC-Reims : les compositions officielles

Le LOSC accueille le Stade de Reims, ce dimanche, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 (rencontre à suivre à partir de 17h en direct sur notre live commenté). Pour tenter de revenir à égalité avec le PSG en tête du classement, les Dogues évolueront en 4-4-2 avec Maignan dans les cages. Devant lui, c'est une défense à quatre qui est alignée, avec Fonte et Botman dans l'axe, ainsi que Djalo et Bradaric dans les couloirs. André et Soumaré se chargeront de la récupération du ballon, tandis que Ikoné et Bamba prendront les côtés. Enfin, David et Yazici font la paire devant.

En face, ce sont des Rémois revigorés qui se présentent au Stade Pierre-Mauroy. Invaincues depuis un mois (3 victoires, 2 nuls), les troupes de David Guion sont désormais six points devant la zone rouge. Elles démarreront cet après-midi en 4-5-1. Rajkovic gardera les buts champenois, protégé par une défense composée de Foket, Faes, Abdelhamid et Konan. Cassama évoluera lui en tant que sentinelle, en soutien de Cafaro et Chavalerin. Sur les côtés, Mbuku et Zeneli sont choisis pour accompagné le très courtisé Boulaye Dia, aligné seul en pointe.

Les compositions officielles :

Lille : Maignan - Djalo, Fonte, Botman, Bradaric - Ikoné, André, Soumaré, Bamba - David, Yazici

Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid, Konan - Mbuku, Cafaro, Cassama, Chavalerin, Zeneli - Dia