Une légende turque fracasse le Real Madrid à cause d’Arda Güler

Mais à quoi joue Carlo Ancelotti avec Arda Güler ? C’est la question que se posent énormément de Madrilènes, généralement assez convaincus du talent de la pépite turque et qui ne comprennent pas pourquoi il n’a pas plus de temps de jeu. Et en Turquie, on pense plutôt pareil, alors que l’ancien du Fener n’a joué que 40 minutes avec le Real Madrid depuis le début du mois d’octobre.

Nihat Kahveci, ancien international turc (69 sélections), a ainsi tenu des propos assez forts dans les colonnes d’AS. « Je prie pour lui, pour qu’il puisse démontrer son immense talent. Il a besoin de jouer pour progresser. Passer tant de temps sur le banc, ce n’est pas bon pour lui. Si Ancelotti lui en donne, il va s’améliorer de façon spectaculaire. J’en suis sûr. Le Real Madrid doit avoir confiance en lui, il va répondre sur le terrain. C’est une fierté nationale pour nous. Si le Real Madrid n’en veut pas, qu’il le prête à la Real Sociedad, il rendra les gens heureux là-bas », a indiqué le joueur qui a justement joué au sein du club basque.