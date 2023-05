Liga : le FC Barcelone sombre à Valladolid

Déjà sacré champion d’Espagne, le FC Barcelone devait une petite revanche à ses supporters avant de clôturer la saison. La défaite à domicile il y a trois jours contre la Real Sociedad (2-1) a fait un peu tâche. Le niveau de jeu affiché n’était pas digne de son règne naissant. Il s’agissait de corriger le tir lors de ce déplacement à Valladolid, qui joue encore son avenir en Liga, à trois journées de la fin. Lewandowski a aussi un titre de pichichi à aller chercher face à Benzema. C’est pourtant le même Barça qui se présentait sur la pelouse, pas dans la composition mais dans les tristes intentions de jeu.

La suite après cette publicité

Malgré les nombreux changements dans sa composition de départ (Roberto, Alonso, Garcia, Torre tous titulaires), Xavi voyait son équipe être cueillie à froid d’entrée. Sur un premier centre venu de la droite, Christensen trompait son propre gardien (1-0, 2e). Après cette mauvaise surprise de l’entame de match, les Catalans tentaient de réagir mais leur jeu apparaissait trop lent pour faire la différence contre une équipe en lutte pour sa survie. La défense contrait facilement ce tir de Lewandowski (9e), alors que la tentative de Raphinha échouait au ras du poteau (13e). Une mauvaise soirée se présageait.

À lire

Vidéo : le message de Raphinha à Vinicius Jr

Deux poteaux pour Valladolid

Sur l’incursion suivante, l’arbitre de la rencontre accordait un penalty à la Pucela sur ce petit balayage d’Eric Garcia. Larin transformait l’offrande pour inscrire le but du break (2-0, 20e). Seul Raphinha tentait des choses à l’image de cette nouvelle tentative, repoussée cette fois de manière spectaculaire par l’horizontale de Masip (30e). Le triple changement à la pause de Xavi, dont ter Stegen pour Pena, n’y changeait rien. La possession n’est pas tout, encore faut-il savoir quoi faire du ballon. Valladolid en profitait pour piquer en contre. Plata offrait un sursis au champion en trouvant le poteau (60e). Pour le moment.

La suite après cette publicité

Même les entrées de Dembélé et Ferran Torres ne donnaient pas satisfaction, à l’image de cette initiative individuelle du Français. À l’inverse, un nouveau contre emmené par Larin offrait cette fois le but à Plata, après vérification de la VAR. Dans la foulée, Lucas Rosa, lancé à pleine vitesse par Kike, heurtait lui aussi le poteau (77e). La très mauvaise soirée du Barça aurait finalement pu être bien pire. Car en fin de rencontre, Lewandowski sauvait l’honneur grâce à cette offrande de De Jong, et prenait deux longueurs d’avance sur Benzema (23 buts contre 21). C’est bien là la seule satisfaction de la soirée, avec celle des Blanquivioletas de prendre trois points d’avance sur la zone rouge.