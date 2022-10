PSG : les deux offres pour Neymar qui ont failli tout changer

La suite après cette publicité

Ce n'est plus le grand amour. Entre Neymar et Kylian Mbappé, les relations ne sont plus au beau fixe. Pourtant, tout avait bien commencé quand les deux joueurs avaient été réunis sous le même maillot en 2017. Le Brésilien arrivait avec l'étiquette de grande star pendant que le Français était considéré comme un crack. Sur le terrain, les deux attaquants ont vite parlé le même football. Mais depuis quelques mois, Ney et KM7 ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde. Alors qu'il discutait prolongation avec le PSG, l'international tricolore aurait tapé du poing sur la table en réclamant le départ du footballeur auriverde.

Une relation tendue avec Mbappé

Ce qu'El Pais a de nouveau confirmé ce mercredi. Le média ibérique a indiqué qu'au moment d'étendre son bail avec les pensionnaires du Parc de Princes, le footballeur de 23 ans aurait réclamé «un modèle de management basé sur la rigueur.» C'est en tout cas ce qu'a assuré un membre de son entourage à El Pais, qui a ajouté que le joueur estime que l'indiscipline du Brésilien n'est pas compatible avec cette volonté. Pour cette raison, il aurait donc souhaité que le PSG se sépare de Neymar. D'autres publications assurent qu'il a plutôt dit qu'il n'était pas contre.

Quoi qu'il en soit, la relation entre les deux attaquants s'est ensuite dégradée, puisque Ney aurait été mis au courant des intentions de son jeune coéquipier. Le PSG a, de son côté, envisagé de se séparer de l'international auriverde. Un élément qui a eu deux prétendants sérieux cet été. El Pais révèle ainsi que Newcastle a tenté sa chance. Puissant financièrement, le club anglais voulait frapper un grand coup avec Neymar et était capable d'assumer un transfert du joueur de 30 ans ainsi que son imposant salaire. Une opération totale à 400 millions d'euros pour le joueur sous contrat jusqu'en 2027 à Paris.

Neymar a eu deux offres cet été

Précisons d'ailleurs que KM7 n'aurait pas bien pris que Ney prolonge au PSG selon El Pais. Ce qui n'a pas vraiment fait réagir le Brésilien, qui a dit non aux Magpies. Il ne se voyait pas y jouer. En revanche, il a été séduit par l'intérêt de Chelsea, le deuxième club qui a essayé de le recruter. Les Blues, coachés à l'époque par Thomas Tuchel qu'il a croisé à Paris, lui offraient un salaire de 10 millions d'euros nets par an. Un prêt était l'option envisagée, mais financièrement cela aurait été trop compliqué pour le PSG qui aurait dû payer une grosse partie de son salaire.

Chelsea, qui hésitait également car Ney sortait d'une saison moyenne et qu'il n'était pas au point physiquement, n'a finalement pas été au bout. Mais les Anglais comptent revenir à la charge rapidement. Neymar, qui n'était pas contre un prêt chez les Blues, est resté à Paris, où il est en train de réaliser un début de saison de folie avec 12 buts et 9 assists en 16 matches toutes compétitions confondues. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui doit malgré tout marcher sur des oeufs puisque les relations entre Kylian Mbappé et Neymar sont particulièrement compliquées. On se souvient de l'épisode du pénaltygate. La suite au prochain épisode.