Adil Rami cartonne Jacques-Henri Eyraud et Filippo Inzaghi

Lille, Valence, Milan, Séville, Marseille et d'autres... Autant de villes et de clubs fréquentés par Adil Rami au cours de sa riche carrière. Adil Rami aura 35 ans au mois de décembre et s'il vient de parapher un contrat de deux saisons en faveur du Boavista Futebol Clube, pour tenter de relancer une carrière déclinante - avant expiration - le natif de Bastia s'approche doucement mais sûrement du crépuscule de sa vie de footballeur. Son discours aux airs de bilan n'y trompe pas. Au moment où le défenseur central à la moustache s'apprête à publier un livre pour retracer une histoire singulière, les petites phrases fusent. Jamais loin du règlement de compte en bonne et due forme, l'expérimenté Adil Rami semble en roue libre.

Rami, c'est un titre de champion du monde en 2018. À cette époque-là, c'est sous les couleurs de l'Olympique de Marseille qu'il évolue, acheté au Séville FC pour 6 millions d'euros à l'été 2017, celui-là même où Jacques-Henri Eyraud pensera à Abdennour, Amavi, Germain, Mitroglou, Gustavo et Mandanda pour renforcer l'effectif phocéen. À l'OM, Rami passe du bonheur, avec une finale de Ligue Europa (perdue face à l'Atlético de Madrid en 2018), au cauchemar, avec un licenciement pour faute grave au terme de sa deuxième saison. Un procès est d'ailleurs attendu. Dégagé à deux ans du terme de son contrat, Adil Rami a livré sa version du conflit qui l'oppose à l'OM et en a profité pour exprimer sa haine envers son ancien président, sans le citer.

Walt Disney Eyraud et «Pipeau» Inzaghi

«J’adore ce club et les gens qui le suivent, mais il y a une personne que je hais. Il a eu l’habitude de travailler avec Mickey et Dingo (voir plus bas) et il croit que c’est la même chose dans le monde du foot. Il m’a manqué de respect et les gens ne connaissent pas les vraies raisons de ma sortie avec l’OM. On pense que c’est à cause de « Fort Boyard » (il avait participé à l’émission sans l’accord du club), mais ça n’a rien à voir. Je ne peux pas en parler, mais un jour, on saura la vérité. Je suis en procès avec eux, j’ai été viré injustement et la justice fera son travail,» s'est-il exprimé dans les colonnes du Figaro.

Jamais la langue dans sa poche, Adil Rami ne s'est pas fait que des amis au cours de sa carrière. S'il reconnaît avoir eu des difficultés avec certains coaches - Didier Deschamps et Rudi Garcia notamment - le défenseur a toujours su reconnaître et louer les qualités de ses entraîneurs. Mais s'il en est un envers qui il semble vouer une haine tenace, c'est bien Filippo Inzaghi. Le technicien italien de 47 ans avait eu Adil Rami sous ses ordre à l'AC Milan, lors de la saison 2014/2015, après le départ de Clarence Seedorf. «Il faut que j’arrête d’être rancunier car j’ai rencontré des personnes bien pires que lui (Rudi Garcia, ndlr) durant ma carrière. Comme « Pipeau » Inzaghi, un coach catastrophique à Milan,» a lâché l'international français au sujet de coach actuel de Benevento. Sympa.

N.B : Jacques-Henri Eyraud a débuté comme porte-parole d'Euro Disney à la création du parc de loisir seine-et-marnais en 1991.