OM : Pape Gueye annonce la couleur pour la fin de saison

Présent dans l'émission Telefoot avant de retrouver le Stade de Reims, ce dimanche à 20h45, à l'occasion de la 34ème journée de Ligue 1, Pape Gueye (23 ans) est revenu sur les ambitions du club marseillais en cette fin de saison. Dans cette optique, le milieu olympien n'a pas hésité. L'objectif est de tout rafler.

La suite après cette publicité

«Décrocher une place en Ligue des champions, ce serait bien. Il y a la Conference League aussi à aller chercher. Donc on attend la fin de saison pour savoir si c'est une excellente saison», a ainsi déclaré le récent vainqueur de la CAN, également encensé par son coéquipier Amine Harit : «c'est rare d'avoir des numéros 6 grands comme lui, dur au duel et propre techniquement». Une chose est sûre, l'OM aura besoin de sa pleine forme pour parvenir à ses fins.

Exclusivement pour Foot Mercato, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offert et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.