Clermont-PSG : la réaction à chaud d'Hugo Ekitike

Pour sa première de la saison, le PSG a littéralement roulé sur Clermont (5-0) ce samedi soir. Les Parisiens se sont promenés toute la rencontre et n'ont laissé aucune chance à des Clermontois asphyxiés. Lors des 20 dernières minutes du match, la recrue Hugo Ekitike a eu l'occasion de disputer ses premières minutes sous les couleurs parisiennes.

La suite après cette publicité

Au micro de Canal+, il est revenu sur le plaisir de jouer aux côtés des meilleurs joueurs du monde. «Je joue avec des joueurs qui sentent le football et forcément ça facilite le jeu. Le coach nous a dit de travailler et de ne pas nous relâcher même s'ils étaient plus faibles que nous sur le papier. On a fait le job. J'apprends aux côtés de grands joueurs.»