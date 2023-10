EdF : le violent coup de gueule d’Aurélien Tchouameni sur le calendrier infernal

La suite après cette publicité

Avant de défier les Pays-Bas, vendredi soir à 20h45, Aurélien Tchouameni s’est présenté face aux journalistes. L’occasion pour celui qui remplaçait Kylian Mbappé, encore absent de la conférence de presse, de pousser un violent coup de gueule sur le calendrier infernal. «Évidemment qu’on joue trop de matchs, c’est une surprise pour personne. Aujourd’hui, c’est rare d’avoir une semaine à un seul match. Ça se matérialise par des blessures, ce sont aux instances et aux joueurs de taper du poing sur la table, on a l’impression que ça ne va pas s’arranger avec de nouvelles compétitions. Il faut faire quelque chose. Quand c’est trop, ça devient un problème», a tout d’abord envoyé le milieu de terrain du Real Madrid.

Relancé sur la question, le Tricolore de 23 ans - qui espère fêter sa 28e sélection à Amsterdam - a alors appelé à une mobilisation générale pour retrouver un peu de cohérence dans le planning international. «On ne nous demande pas forcément notre avis. Au fur et à mesure des saisons, on se rend compte qu’il y a de plus en plus de matchs. Il y a un problème par rapport à ça. J’ai vu une statistique : je faisais partie des joueurs ayant joué le plus de match en Europe sur une période alors que j’avais été blessé. Quand je dis taper du point sur la table en tant que joueur, c’est qu’au bout d’un moment, si on est tous contre le fait de jouer autant de matchs, il faut qu’on se rassemble tous et qu’on prenne une décision pour se faire entendre. Si chacun parle un petit peu de son côté, il n’y a pas de force». Pour Tchouameni, le message est quoi qu’il en soit passé !