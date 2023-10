L’équipe de France vole au secours de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Il y a des absences qu’on remarque plus que d’autres. Celle de Kylian Mbappé en conférence de presse de veille de match contre les Pays-Bas (coup d’envoi 20h45), dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024, a encore été au centre des débats. Ce n’est pas la première fois que le capitaine des Bleus zappe le point média d’avant-match, auquel il est théoriquement destiné. Le mois dernier déjà, il avait laissé cette tâche à son adjoint, Antoine Griezmann. Le Parisien n’avait sans doute pas la tête à cela non plus, lui qui a dû quitter le rassemblement de l’équipe de France quelques heures en raison d’un deuil personnel.

Il n’empêche, cette absence a de nouveau étonné les habituels suiveurs. À sa place, c’est Aurélien Tchouaméni qui s’en est chargé. «Je ne sais pas si c’était prévu, je l’ai appris tout à l’heure, le coach m’a prévenu, j’ai accepté, je ne pouvais pas dire non. Peut-être que ça représente aussi quelque chose pour le coach, tant mieux si c’est le cas», explique le milieu de terrain, donnant au passage des nouvelles de Mbappé. «Il est très souriant, comme d’habitude. On ne voit pas de problème. Chaque joueur a des situations différentes en club, on sait le joueur qu’il est. Il a montré qu’il est à un très haut niveau aux entraînements.»

Sa méforme du moment n’a pas donc pas échappé à son coéquipier, ni à son sélectionneur Didier Deschamps, qui a pris la suite de Tchouaméni sur l’estrade. «Sa période compliquée ? Je discute régulièrement avec lui. Kylian a besoin de tranquillité. Il est là. Il fera partie demain de l’équipe qui a un objectif bien précis. Vous parlez beaucoup de lui, il est suffisamment grand pour se protéger. On parle énormément de lui. Mais lui s’inscrit dans un collectif. Il n’est pas là à vouloir tout prendre. J’espère que vous avez apprécié la présence de Tchouaméni. Même s’il y aura des grincheux qui diront qu’avant il n’y avait que le capitaine qui venait… C’est l’intérêt de la sélection avant tout.»

Mais alors qu’est-ce qui cloche avec le joueur du PSG ? Ce dernier n’a plus marqué avec son club depuis 4 matchs, une période de disette suffisamment rare chez lui pour s’en inquiéter. Si Didier Deschamps confirme bien la présence de Mbappé demain à Amsterdam, il met cette mauvaise période sur le dos d’un été mouvementé, et cette présaison tronquée par sa situation contractuelle en club. «La préparation c’est un élément qui a pu amener le fait que son potentiel athlétique ne soit pas à 100%. Ça arrive à d’autres. C’est un autre contexte. Il donnera le max. Évidemment qu’il a eu un été qui n’est pas l’été de tous les joueurs en termes de préparation…» Et c’est maintenant que Mbappé semble le payer.