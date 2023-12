Premier League : Chris Wood plonge Newcastle dans la crise

Il avait été l’une des premières recrues du Newcastle version Arabie Saoudite, en janvier 2022, à la surprise générale. Déjà reparti, l’expérimenté buteur néo-zélandais (32 ans) Chris Wood a fait la misère à son ancienne équipe à St James Park ce mardi après-midi. En effet, titularisé à la pointe de l’attaque de Nottingham Forest, il a inscrit un triplé sur le terrain des Magpies (45+1e, 53e, 60e), et on ne doute pas que Dan Burn, humilié sur le 2e but, et le gardien Dubravka, facilement éliminé sur le 3e, se rappelleront du passage en ville de leur ex-coéquipier.

La suite après cette publicité

Tout avait pourtant bien commencé pour Newcastle, qui avait ouvert la marque, sur penalty, par Alexander Isak (23e), et qui pensait poursuivre son petit bonhomme de chemin à domicile, où il n’avait jusqu’alors perdu qu’une fois en championnat, en début de saison face à Liverpool. Mais le club entraîné par Eddie Howe a affiché trop de largesses défensives, dans lesquelles Chris Wood, pourtant loin d’être l’attaquant le plus rapide de Premier League, s’est engouffré. Résultat, une cinglante défaite 3-1 face à un adversaire qui joue le maintien.

À lire

PL : Tottenham s’offre Everton, Newcastle chute à Luton

Newcastle à l’arrêt

Et mine de rien, ce nouveau revers vient s’ajouter à une mauvaise série en cours pour les Magpies. Avec une seule victoire sur les neuf derniers matches toutes compétitions confondues – face au moribond Manchester United – Newcastle semble déjà dire adieu à une possible qualification en Ligue des Champions, exploit réalisé la saison passée. Bloqué à la 7e place de Premier League, éliminé de toute compétition européenne après, le club du nord de l’Angleterre est désormais sous la menace de ses poursuivants, Brighton et… Manchester United.

La suite après cette publicité

Pénalisé par de nombreuses absences, principalement au milieu de terrain, et par un manque de percussion en attaque (Miguel Almiron bien trop timide en première période), Newcastle va en plus rencontrer des équipes de haut de tableau lors des trois prochaines journées, Liverpool, Manchester City et Aston Villa. Pas l’idéal pour se relancer. Pour Nottingham Forest en revanche, cette victoire vient récompenser la première semaine de travail du nouvel entraîneur Nuno Espirito Santo, nommé le 20 décembre dernier et battu in extremis par Borunemouth il y a trois jours.