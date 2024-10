Ballon d’Or : l’explication polémique du journaliste chilien sur son vote

Peu à peu, les détails des votes du Ballon d’Or commencent à fuiter. Dans le cas du Chili, il n’y a même pas eu besoin de leaks puisque c’est Danilo Díaz, le journaliste du pays sudaméricain qui a voté pour le trophée, qui a dévoilé publiquement son vote. Et il fait énormément parler sur les réseaux sociaux…

« J’ai voté pour Rodri. En deuxième, Lautaro Martinez. […] Carvajal en troisième. Je n’ai pas voté pour Vinicius et Bellingham car ils ont fait de mauvaises compétitions internationales. Vinicius a perdu 17 ballons contre le Costa Rica et je crois que 13 ou 14 contre le Paraguay. […] France Football évalue et nous demande de voter en fonction de l’Euro, la Copa América et la Ligue des Champions. […] Rodri a été le joueur le plus régulier », a-t-il expliqué au micro de Radio ADN. C’est plutôt clair…