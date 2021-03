Algérie : Djamel Belmadi scelle son avenir

Hier, l'Algérie, déjà qualifiée pour la CAN 2022, n'a pas pu faire mieux qu'un match nul (3-3) face à la Zambie. Un résultat qui n'inquiète pas les Fennecs, alors que l'avenir de Djamel Belmadi (44 ans) a fait couler de l'encre dans la presse algérienne ces derniers jours. Le technicien passé par le Qatar est, malgré lui, au coeur d'un conflit entre la FAF et le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Celui-ci est notamment lié à l’adoption des nouveaux statuts de l’instance fédérale avant les élections.

Loin de ces batailles, le sélectionneur national a fait une mise au point ce vendredi, au lendemain du match face aux Zambiens. Ses propos sont relayés par La Gazette du Fennec. «Je reste. Je suis venu pour un projet et je compte aller jusqu'au bout». Les supporters des champions d'Afrique 2019 peuvent être rassurés.