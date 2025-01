Ligue 2 : Dunkerque loupe la place de leader, Guingamp écrase Annecy

Ce multiplex de la 18e journée de Ligue 2 aura notamment été marqué par le report du derby corse entre Bastia et Ajaccio, pour des raisons météorologiques. Pour le reste, Dunkerque est passé tout proche de réaliser la meilleure opération de la soirée. Mais une égalisation tardive de Pau empêchait l’USL (2e) de passer tout simplement en tête de la Ligue 2, en attendant le résultat du FC Lorient, qui affrontera Metz ce week-end. Annecy (5e) réalise une mauvaise opération après son humiliation à domicile contre Guingamp (7e) (1-3) et manque de revenir dans les trois premières places.

La suite après cette publicité

Plus bas dans le classement, Martigues reste lanterne rouge après sa nouvelle défaite contre Clermont (10e), qui repasse dans le haut du tableau. Dans les autres résultats, Laval (6e) a été accroché par le Red Star (13e) et manque également l’occasion de revenir sur le podium. Enfin, dans un match marqué par une expulsion de chaque côté, Rodez (9e) s’est imposé dans les dernières secondes contre Troyes (15e) et peut s’éloigner du bas de tableau.