La réaction surprenante de Cole Palmer après la défaite de Chelsea

C’est ce qu’on appelle une victoire renversante. Mené pendant plus d’une heure par Chelsea cet après-midi, Fulham a su retrouver le bon chemin pour retourner la situation dans les dernières minutes de la rencontre. Wilson (82e, 1-1), puis Muniz (90+5e, 1-2), ont ainsi répondu à Cole Palmer, buteur des Blues en première période. Ce dernier était d’ailleurs au micro de Prime Video au coup de sifflet final, et là où certains auraient pu fulminer, lui est resté en phase avec ce qui le caractérise depuis la saison dernière : cette placidité et cette imperturbabilité désarmante.

«Nous savions que nous n’allions pas gagner tous les matchs. C’est la première saison du manager avec nous, a rappelé l’international anglais, tranquille après avoir pourtant vu une victoire presque acquise, lui échapper. Nous apprenons. Tout le monde a dit dès le début de saison que nous n’étions pas des prétendants au titre. Nous nous améliorons simplement en tant qu’équipe et continuons de grandir. » Vous l’aurez compris, dans l’esprit de Cole Palmer, il n’a jamais été question de viser le titre.