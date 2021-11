FC Barcelone : les deux premières victimes de Xavi

La suite après cette publicité

Six ans après, Xavi est de retour au FC Barcelone. Parti en héros après avoir réalisé le fabuleux triplé Liga-Coupe du Roi-Ligue des Champions en 2015, l’ancien milieu de terrain est revenu au chevet de son club de cœur. Après avoir lancé sa carrière d’entraîneur au Qatar, du côté d’Al-Sadd, l’Espagnol a enfin accepté de revenir au bercail. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le champion du monde 2010 a de grosses ambitions pour sa nouvelle équipe.

« J'ai une idée très claire, avec de l'exigence, des règles, travailler à fond, et convaincre les joueurs pour obtenir des résultats. On nous jugera sur les résultats, mais on va essayer de bien jouer pour que les résultats arrivent. (…) On veut être très intenses, agressifs et récupérer le ballon dans la moitié de terrain de l'adversaire. On veut être une équipe qui donne tout sur le terrain. Je veux jouer avec des ailiers très ouverts. »

Xavi fait ses choix

Mais désormais, toute la Catalogne attend les premiers choix forts du nouvel homme fort du Barça. Concernant le mercato, Xavi est resté plutôt évasif. « Nous allons voir ça avec le club, nous allons décider. C’est encore tôt, mais nous allons travailler pour renforcer l’équipe. » S’il n’a pas encore fixé des exigences sur le mercato, Xavi a, en revanche, déjà fait deux victimes. Sport relaie une information selon laquelle Albert Roca et Juanjo Brau ont été démis de leurs fonctions.

Le premier était le préparateur physique de l’équipe première et le second était le physiothérapeute en chef. Ce dernier ne vous est peut-être pas forcément inconnu. En effet, lorsque Pedri avait rechuté, le staff de Ronald Koeman s’en était pris à Brau, lui reprochant d’être l’un des principaux responsables de cette rechute.