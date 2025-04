Brest : Eric Roy va rencontrer sa direction pour discuter d’une prolongation

Arrivé en janvier 2023 sur le banc de Brest, Eric Roy a permis au club breton de réaliser la plus grande prouesse de l’histoire. À l’issue d’une saison 2023-2024 mémorable en Ligue 1, les Brestois se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire en Ligue des Champions. Une performance qui n’aurait pas été possible sans la maestria du natif de Nice sur le banc des Ty-Zefs. Et après un parcours plus qu’honorable en C1 cette saison avec une élimination en 16es de finale de la compétition face au PSG, le Stade Brestois s’est donc focalisé sur sa deuxième partie de saison en Ligue 1. Neuvièmes au classement, les coéquipiers de Ludovic Ajorque peuvent encore croire à une qualification en Coupe d’Europe à l’issue de la saison, ces derniers n’ont pas leur destin entre leurs mains.

La suite après cette publicité

Une autre question va agiter le Finistère en cette fin de saison : Eric Roy va-t-il prolonger sur le banc de Brest ? En fin de contrat en juin, l’ancien milieu de terrain n’a toujours pas pris de décision quant à son avenir. Mais d’après les dernières informations de L’Equipe, la tendance serait à une prolongation de Roy avec le SB29. L’intéressé ne serait pas opposé à l’idée de rester encore en Bretagne. Malgré une saison loin d’être parfaite, le tacticien de 57 ans garde la confiance de ses dirigeants et fait l’unanimité en interne. Son directeur sportif, Grégory Lorenzi, va s’entretenir avec lui cette semaine afin de se mettre d’accord sur les bases d’un nouveau contrat. D’après nos confrères, une revalorisation salariale est également attendue : ainsi, Eric Roy devrait passer de 70 000 à 100 000 euros brut par mois.