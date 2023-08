Atlético : João Félix est isolé

La suite après cette publicité

Loin de s’être montré convaincant avec Chelsea au cours des six derniers mois, Joao Felix a effectué, contre son gré, son retour à l’Atlético Madrid. Mais depuis qu’il a reposé le pied à Madrid, l’attaquant portugais navigue en eaux troubles. En marge des plans de son entraîneur Diego Simeone, le joueur de 23 ans ne souhaite pas s’éterniser chez les Colchoneros et espère se relancer ailleurs. Après avoir manifesté son intérêt pour le Paris Saint-Germain, le Lusitanien a déclaré publiquement son intention de rejoindre le FC Barcelone cet été. Malheureusement pour lui, il s’est heurté au refus du club catalan qui priorise l’arrivée de Bernardo Silva et estime que la valeur marchande de l’ex-buteur du Benfica est bien au-dessus de ses moyens.

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération après s’être révélé sous les couleurs du Benfica Lisbonne, Joao Felix est devenu indésirable à l’Atlético Madrid. Comme le mentionne Marca ce mercredi, le Portugais affiche un visage bien moins radieux qu’à ses débuts en 2019 à tel point qu’il vit à l’écart du groupe, que ce soit à l’entraînement ou lors des repas collectifs, seuls "son téléphone et sa musique finissent par être ses seuls compagnons" ajoute le média espagnol. De paria à star, il n’y a parfois qu’un pas.

