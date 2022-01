FC Barcelone : Philippe Coutinho se rapproche d'Aston Villa

Le milieu offensif brésilien du FC Barcelone, Philippe Coutinho n'a jamais réussi à s'imposer en Catalogne depuis son arrivée en provenance de Liverpool. Celui qui a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern Munich pendant son prêt n'a jamais su convaincre ses entraineurs de lui laisser plus de temps. Afin de se relancer "Couti" espérait un retour en Premier League, championnat qui lui a le mieux réussi. Habitué aux clubs de haut standing, le Brésilien espérait peut-être un club du Big 6 mais ses performances récentes ne lui ont pas permis. En revanche Aston Villa serait sur le point de finaliser le prêt du milieu créateur. Les deux clubs n'ont plus qu'à définir la présence ou non d'une option d'achat obligatoire.

A Birmingham il retrouvera son ancien partenaire chez les Reds, Steven Gerrard qui ne tarit pas d'éloges à son égard :«C'est un footballeur merveilleux. Partager un vestiaire et un terrain avec Coutinho a été un plaisir absolu. Il était à un niveau que très peu de footballeurs atteignent avec son imagination et sa créativité. Je suis conscient que son nom est connu et je suis heureux qu'il soit lié à Aston Villa». L'international brésilien arrivera dans une équipe joueuse avec de nombreux bons joueurs offensifs tels que Ings ou Buendia pour ne citer qu'eux. C'est un transfert bénéfique pour les trois parties puisque le Barça allège sa masse salariale et pourra enfin enregistrer Ferran Torres, Aston Villa récupère un joueur de qualité qui cherche à se relancer et Coutinho retrouve un championnat qu'il connait bien dans une équipe avec moins de pression que ses précédentes. L'entraineur des Villans, Steven Gerrard ne serait en tout cas pas contre une arrivée du Brésilien, qui serait d'ores et déjà, selon Beteve, à la recherche d'un domicile dans la région...