Le LOSC s'offre Ismaily

Après avoir officialisé le départ de Renato Sanches au Paris Saint-Germain contre 15 millions d'euros, le LOSC a officialisé dans la foulée la signature du latéral gauche brésilien Ismaily, libre de tout contrat à la suite de sa résiliation de contrat avec le Shakhtar Donetsk quelques jours auparavant. Il s'engage avec les Dogues pour la saison à venir, avec l'option de prolongation d'une année supplémentaire.

«Fort de neuf saisons en Ukraine et de nombreux titres remportés, Ismaily va découvrir un nouveau championnat. Le club est heureux de l’accueillir en Ligue 1 et satisfait qu’il ait fait le choix du LOSC où il viendra renforcer l’effectif défensif et offrir des solutions complémentaires à son entraîneur, autant qu’il apportera ses qualités, son expérience et une mentalité qui collent à l’esprit des Dogues. Bienvenue au LOSC Ismaily», peut-on lire dans le communiqué lillois.