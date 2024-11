PSG - Lens : les images du carton rouge d’Abdukodir Khusanov

Ce samedi au Parc des Princes, le PSG recevait le RC Lens pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Une rencontre compliquée face à des Parisiens en forme et surtout lorsque vous êtes réduits à dix. Déjà menés au score après un but inscrit par Ousmane Dembélé au bout de 4 minutes de jeu, les Sang et Or ont enchaîné les coups durs.

Outre la sortie sur blessure de Florian Sotoca, les hommes de Will Still ont dû évoluer en infériorité numérique suite à l’expulsion d’Abdukodir Khusanov. Déjà averti, le défenseur ouzbek a été expulsé après une grosse semelle sur la cheville d’Achraf Hakimi lors du deuxième acte.