Montpellier annonce son nouveau stade !

Une page du MHSC va bientôt se tourner. Depuis 1974, l’équipe de la Paillade évolue au stade de la Mosson, une enceinte qui avait été rafraichie lors de la Coupe du Monde 1998. Mais depuis le temps, l’antre du MHSC a vieilli et ne répond plus aux besoins économiques de la formation présidée par Laurent Nicollin. D’ailleurs, le MHSC vient d’officialiser une grande nouvelle : le nouveau stade sera livré fin 2024 et sera construit à Pérols.

« Une bonne nouvelle pour commencer 2021 ! Le Stade Louis-Nicollin a enfin un site : ce sera Ode à la Mer, à Pérols. Un projet 100% privé (MHSC, Groupe Nicollin et partenaires locaux) avec un objectif de mise en service pour la fin de l'année 2024 à l'occasion des 50 ans du club. Un cadeau pour ce demi-siècle de football montpelliérain avec un concept solide pensé depuis plusieurs mois autour du Stade Louis-Nicollin d’une capacité d'environ 25 000 places mais aussi de pôles ludique (réalité virtuelle, e-gaming...), santé (médecine du sport, cryothérapie...) et tertiaire (bureaux). Un hôtel et des restaurants, une crèche, une boutique officielle du MHSC et bien sûr le musée de la collection privée de Louis Nicollin. Un site ouvert 365 jours par an avec une accessibilité renforcée (offre de parkings conséquente, arrêt de tramway, proximité autoroute/gare TGV et aéroport) », peut-on lire sur le communiqué.