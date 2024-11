Le Real Madrid met fin à la rumeur Rodri

Rodri ne devrait pas jouer avec Vinicius Junior, du moins pas pour le moment. Annoncé sur les tablettes du Real Madrid depuis quelques semaines, le milieu de terrain espagnol ne serait finalement pas dans le viseur de la Casa Blanca. D’après les informations Marca, le club merengue n’envisagerait pas un recrutement du joueur de Manchester City, actuellement indisponible à cause d’une rupture des ligaments croisés survenue cet automne.

Malgré tout, les pensionnaires du Santiago-Bernabéu gardent un œil sur le marché des transferts et évidemment que le milieu ultra-polyvalent de 28 ans est très scruté. À Madrid, on cherche un nouveau milieu de terrain - et pas que - mais Rodri n’est visiblement pas l’heureux élu. Florentino Perez qui n’a toujours pas trouvé le successeur de Toni Kroos va donc continuer de rechercher, ailleurs que dans le nord de l’Angleterre.