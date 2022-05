OM : Jorge Sampaoli pas fan des Trophées UNFP

La suite après cette publicité

Nommé parmi les candidats au titre de meilleur entraîneur de l'année en Ligue 1, Jorge Sampaoli a évoqué les Trophées UNFP ce jeudi en conférence de presse. Et visiblement, le technicien de l'Olympique de Marseille n'est pas vraiment friand de ce genre de gala ou récompense.

«C'est très difficile pour moi d'analyser la valeur d'une récompense. Il y a une montagne d'aspects à prendre en compte, par rapport à chaque club. Une récompense individuelle dans un sport collectif, je ne suis pas très d'accord. Ce sport devient de plus en plus individuel, les egos deviennent de plus en plus importants. Mais bon, ça fait partie du spectacle», a-t-il quelque peu regretté. C'est dit.