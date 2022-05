Trophées UNFP : tous les nommés de la saison 2021-2022

L'un des moments phares de la saison approche à grands pas. Si tous les passionnés de ballon rond en France ont évidemment les yeux rivés sur le classement de la Ligue 1 tout au long de l'année sportive pour suivre l'évolution de leur équipe, le foot restant un sport collectif, tout le monde garde dans un coin de la tête les récompenses individuelles. À commencer par les joueurs, qui trustent tous les sommets possibles, à l'instar d'un Kylian Mbappé toujours plus assoiffé et qui a probablement gardé un œil attentif à l'annonce des nommés, sélectionnés par leurs pairs, pour la 30ème cérémonie des trophées UNFP ce mardi.

L'attaquant du PSG, qui réalise une nouvelle saison de folie avec 24 buts et 15 passes décisives en 32 matchs de championnat, faisant de lui le meilleur passeur et le meilleur buteur de Ligue 1, est d'ailleurs le grandissime favori à sa propre succession pour le titre de meilleur joueur de l'exercice en cours. Un trophée auquel prétendent également Dimitri Payet, Martin Terrier ou encore Wissam Ben Yedder, ses rivaux au classement des buteurs. Concernant le titre de meilleur entraîneur, une chose est sûre : Mauricio Pochettino ne succèdera pas à Christophe Galtier. Le coach du PSG, champion de France 2021-2022, a vu ses pairs lui préférer des noms moins fringants, mais aux résultats tout aussi remarquables tels que Julien Stéphan ou encore Antoine Kombouaré. Parmi les gardiens, la présence de Gianluigi Donnarumma en interpellera probablement plus d'un.

Nommés pour les récompenses en Ligue 1

Meilleur joueur de Ligue 1 : Kylian Mbappé (PSG), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Lucas Paqueta (OL), Dimitri Payet (OM), Martin Terrier (25 ans, Stade Rennais FC)

Meilleur gardien de Ligue 1 : Pau Lopez (OM), Matz Sels (RC Strasbourg Alsace), Gianluigi Donnarumma (PSG), Alban Lafont (FC Nantes), Walter Benitez (OGC Nice)

Meilleur espoir de Ligue 1 : William Saliba (OM), Arnaud Kalimuendo (RC Lens), Castello Lukeba (OL), Khéphren Thuram (OGC Nice), Nuno Mendes (PSG)

Meilleur entraîneur de Ligue 1 : Christophe Galtier (OGC Nice), Bruno Genesio (Stade Rennais FC), Antoine Kombouaré (FC Nantes), Jorge Sampaoli (OM), Julien Stéphan (RC Strasbourg Alsace)

Meilleur Français évoluant à l'étranger

Karim Benzema (Real Madrid), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Théo Hernandez (AC Milan), Mike Maignan (AC Milan), N'Golo Kanté (Chelsea)

Nommés pour les récompenses en Ligue 2

Meilleur joueur de Ligue 2 : Youssouf M'Changama (EA Guingamp), Gauthier Hein (AJ Auxerre), Rhys Healey (Toulouse FC), Branco Van den Boomen (Toulouse FC), Gaëtan Charbonnier (AJ Auxerre)

Meilleur gardien de Ligue 2 : Vincent Demarconnay (Paris FC), Yahia Fofana (Havre AC), Donovan Léon (AJ Auxerre), Benjamin Leroy (AC Ajaccio), Maxime Dupé (Toulouse FC)

Meilleur entraîneur de Ligue 2 : Omar Daf (FC Sochaux-Montbéliard), Thierry Laurey (Paris FC), Philippe Montanier (Toulouse FC), Olivier Pantaloni (AC Ajaccio), Didier Tholot (Pau FC)

Nommées pour les récompenses en D1 féminine