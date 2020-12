Nice - OL : les compositions sont tombées

Pour le compte de la 16e journée de Ligue 1, l'OGC Nice reçoit l'Olympique Lyonnais pour un duel très intéressant. A domicile, les Aiglons s'organisent dans un 3-4-3 avec Walter Benitez comme dernier rempart. Devant lui, Flavius Daniliuc, Robson Bambu et Stanley N'Soki composent la charnière alors que Jordan Lotomba et Hassane Kamara évoluent en tant que pistons. Hichem Boudaoui et Képhren Thuram-Ulien composent le double pivot tandis que Rony Lopes, Amine Gouiri et Alexis Claude-Maurice sont alignés en attaque.

De son côté, l'Olympique Lyonnais poursuit dans un 4-3-3 avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Léo Dubois, Marcelo Guedes, Jason Denayer et Maxwel Cornet sont en défense et le protègent. Aligné en tant que sentinelle, Bruno Guimaraes est épaulé par Lucas Paqueta et Houssem Aouar au cœur du jeu. Enfin, Tino Kadewere, Memphis Depay et Karl Toko Ekambi sont associés en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

OGC Nice : Benitez - Daniliuc, Bambu, N'Soki - Lotomba, Boudaoui, Thuram, Kamara - Lopes, Gouiri, Claude-Maurice

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet - Paqueta, Guimaraes, Aouar - Kadewere, Depay, Toko Ekambi