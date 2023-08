Affaire Rubiales : une vidéo compromettante de Jenni Hermoso affole l’Espagne

Alors que l’affaire Rubiales bat son plein, une vidéo revenant sur les coulisses du baiser volé entre le président de la Fédération espagnole de football et la joueuse Jennifer Hermoso a été rendue publique par un journaliste espagnol sur son compte Youtube. Sur celle-ci, on peut apercevoir l’attaquante de 33 ans mimer et raconter les faits à ses coéquipières.

« Oh mon dieu, vous ne l’avez pas vu ? Il est venu et m’a attrapé comme ça », peut-on entendre. Dans la foulée, ses partenaires se sont amusées de la situation quelques instants avant que le patron de la RFEF ne fasse irruption dans le bus de la sélection espagnole, fraîchement sacrée championne du monde. Nul doute que ce contenu risque de faire couler beaucoup d’encre et peut-être servir les défenseurs du dirigeant espagnol. Pour rappel, Luis Rubiales a été suspendu pour une période initiale de 90 jours par la FIFA. De son côté, la RFEF a accusé via un communiqué Jennifer Hermoso de mensonge.