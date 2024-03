Al-Ittihad : ça vire à la catastrophe pour Karim Benzema !

De Lyon à Madrid, Karim Benzema (36 ans) a gravi les échelons les uns après les autres pour devenir en 2022 le meilleur joueur du monde. Sacré Ballon d’Or, le Français était sur le toit du monde. Après une ultime saison au Real Madrid, il a décidé de relever un nouveau défi l’été dernier en rejoignant Al-Ittihad en Arabie saoudite. Mais le Nueve ne vit pas vraiment le rêve saoudien. Il y a eu tout d’abord un sérieux clash avec son entraîneur Nuno Espirito Santo, qui n’était pas un grand fan de l’attaquant auquel il ne voulait pas confier le brassard de capitaine. Le problème a vite été réglé puisque le Portugais, faute de bons résultats, a été remercié très rapidement.

La suite après cette publicité

Dans la foulée, Marcelo Gallardo est arrivé. Mais l’Argentin a aussi eu quelques soucis avec KB9. Le joueur né en 87, qui s’est pris une vague de haine de la part de ses propres supporters, est resté bloqué à l’Ile Maurice, en raison d’un cyclone. Des explications peu convaincantes aux yeux de Gallardo, qui l’a mis à l’écart. Dans le même temps, plusieurs rumeurs ont fait état des envies d’ailleurs du Français. Finalement, Benzema est bel et bien resté en Saudi Pro League. Mais ses soucis n’étaient pas terminés pour autant. A son retour, il est resté à l’écart du groupe. Gallardo voulait qu’il suive un programme physique spécifique et montre surtout sa motivation à jouer pour Al-Ittihad.

À lire

Karim Benzema revient à l’entraînement

3 rencontres jouées en 2024

KB9, qui se remettait d’une blessure contractée en décembre, n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour le convaincre. Réintégré dans le groupe, le natif de Lyon a disputé sa première rencontre le 18 février dernier face à Al-Riyadh (victoire 2-0). Sur le pré durant 70 minutes, le Nueve n’avait pas vraiment convaincu. La presse saoudienne évoquait «un match moyen» de l’avant-centre (65% de passes réussies). Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, c’était le premier match de Benzema depuis le 26 décembre et sa blessure. Le match suivant, il a joué 90 minutes face à Navbahor en Ligue des champions asiatique (22 février, victoire 2-1). Mais il a marqué un but contre son camp. Le deuxième de sa carrière.

La suite après cette publicité

Le premier a été inscrit quelques mois plus tôt, déjà sous le maillot d’Al-Ittihad. C’était le 20 octobre dernier face à Al-Taawon (1-1). Après son deuxième CSC, KB9 a de nouveau été titularisé le 26 février face à Al-Wehda (victoire 2-1, 90 minutes jouées). Mais il est de nouveau resté muet. D’ailleurs, son dernier but avec son club remonte au 15 décembre dernier face à Al-Ahly lors de la Coupe du monde des clubs (défaite 3-1). En championnat, son dernier but date du 30 novembre. Il avait marqué sur pénalty face à Al-Khaleej (victoire 4-2). Cela fait donc plus de trois mois qu’il n’a pas trouvé le chemin des filets en Saudi Pro League et un peu plus de deux mois si on s’intéresse aux buts toutes compétitions confondues.

Entre disette offensive et blessures

Une disette qui dure donc pour KB9, qui n’a joué que 3 matchs en 2024. En effet, il a rejoint l’infirmerie saoudienne à la fin du mois de février. Blessé musculairement à la jambe droite, il a les deux dernières rencontres de son équipe. En début de semaine, Marcelo Gallardo a fait le point à son sujet. Et il n’a pas été très rassurant. « Nous ne savons rien de son état de préparation, ni de la façon dont il réagit aux tentatives de récupération. Mais nous attendons et attendrons.» Pourtant, la presse saoudienne était optimiste quelques jours après en annonçant le retour du joueur de 36 ans à l’entraînement. Certains l’imaginaient même jouer face à Al-Okhdoud ce vendredi 8 mars en SPL.

La suite après cette publicité

Mais Arriyadiyah a donné de bien mauvaises nouvelles. En effet, la publication saoudienne a titré ce vendredi «Al-Ittihad perd…Karim Benzema». Puis, elle a expliqué que Karim Benzema s’est à nouveau blessé à l’entraînement hier. Le Français est visiblement touché au dos et ne participera donc pas à la rencontre de ce soir. Sa présence lors du match retour de Ligue des Champions asiatique face à Al-Hilal n’est pas assurée non plus. Un nouveau coup dur pour le vainqueur du Ballon d’Or 2022 (22 matches, 11 buts et 7 assists), qui enchaîne les déconvenues depuis sa signature en Saudi Pro League l’été dernier. L’aventure en Arabie saoudite n’est pas un long fleuve tranquille pour Karim Benzema et son club, qui doit se passer de sa superstar.