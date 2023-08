Naples reçoit une folle proposition de 230 M€, le FC Barcelone s’enflamme pour ses nouvelles pépites

L’Arabie saoudite fait une offre folle pour deux cadres de Naples

En Italie, le mercato fait les gros titres ! Et ce matin, Il Corriere dello Sport annonce que le Napoli pourrait bien se faire piller avant la clôture de ce mercato estival. Et oui, les Napolitains voient l’Arabie saoudite tenter un incroyable assaut sur deux de ses cadres : Victor Osimhen et Piotr Zielinski ! Selon le quotidien, l’Arabie est «sans freins et veut s’offrir les deux joyaux du club du Vésuve pour 230 M€» ! Dans le détail, le club d’Al-Hilal aurait proposé au club italien 200 M€ pour l’attaquant nigérian et 30 M€ pour le milieu de terrain polonais. Des contrats tout aussi pharaoniques sont proposés aux joueurs : «45 à 50 M€ par an pour Osimhen et 15 M€ pour Zielinski». Des chiffres qui ont de quoi donner le tournis ! Reste à connaître la position du club et des joueurs !

Le «show Lamine Yamal»

Le FC Barcelone a lancé officiellement sa saison hier soir contre Tottenham avec le traditionnel trophée Gamper ! Dans son stade provisoire de Montjuïc, le Barça s’est imposé (4-2) contre Tottenham, qui était privé d’Harry Kane, resté à Londres. Mais les Blaugranas ont pu admirer le «show Lamine Yamal» comme le placarde Sport sur sa couverture ce matin ! La nouvelle pépite du Barça a encore éclaboussé cette rencontre de son talent. «L’entrée du jeune joueur de 16 ans, formé au club, a changé la donne à la 80e minute, car il a joué un rôle dans les trois buts qui ont permis au Barça de revenir au score au Gamper. Lewandowski, Ferran, Ansu et Abde ont montré que l’équipe va démarrer la saison sur les chapeaux de roue.» Pour Mundo Deportivo, Lamine Yamal et Ansu Fati sont «les garçons du Gamper.» Ils ont «brillé lors de la première à Montjuïc» et la relève est assurée ! En tous cas, en Catalogne, on estime que Lamine Yamal a fait des débuts fracassants avec le Barça !

Le Bayern ne lâche pas Harry Kane

En Angleterre, comme chaque jour, un nouveau rebondissement apparaît dans le dossier Harry Kane ! On le sait, le Bayern Munich a érigé en priorité le recrutement de l’international anglais, mais Tottenham est extrêmement difficile en négociations ! Ce matin, le Daily Mirror met en avant la nouvelle offre du club bavarois et titre : «c’est reparti… pour un tour ! Kane refuse de continuer chez les Spurs. Le Bayern augmente son offre pour l’attaquant à 95 M£ soit 110 M€.» Et cette information sur ce dossier qui n’en finit plus fait les gros titres de la presse britannique comme The Daily Telegraph qui indique sur sa couverture que «le Bayern tente une dernière fois de sauver le transfert de Kane», alors que pour le Daily Express : «le Bayern ne lâche pas Kane, les géants allemands est prêt à faire une offre de 110 M€.» De quoi enfin réussir à convaincre la direction des Spurs ? Affaire à suivre…