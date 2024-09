Kosovo : retournement de situation autour d’Edon Zhegrova

Imbroglio du côté de la sélection kosovar. Alors que des informations révélant l’exclusion d’Edon Zhegrova et de deux autres joueurs du rassemblement du Kosovo ont circulé ce dimanche, le joueur de Lille les a démenties via sa page Instagram. « Bonjour à tous. Ces nouvelles sont fausses et sans fondements. Je parlerai sur le terrain. À bientôt », a-t-il indiqué.

La suite après cette publicité

Installé dans la ligue C de cette Ligue des Nations, le Kosovo s’est incliné lourdement face à la Roumanie (0-3), à domicile. Pour son deuxième match, elle affrontera Chypre, ce lundi soir (18h). Reste à savoir si ça sera avec ou sans Zhegrova.